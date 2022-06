Ham-sur-Heure-Nalinnes: Cap communal rajeunit ses cadres

Sentiers du Laury

Le point très attendu de cette séance était la position qu’allait adopter le conseil communal par rapport aux nouvelles demandes de déplacements de sentiers sollicitées par la SA SOCRALVI et Luc Maes. Cette nouvelle demande intervient alors que le ministre wallon Willy Borsus (MR) a cassé la première demande de déplacements de ces sentiers historiques. Une enquête publique a eu lieu du 30 mars au 28 avril et elle a récolté 3335 avis négatifs et un avis positif par rapport à cette demande. La Commission communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) a également rendu un avis négatif. Malgré cette opposition massive de la population par rapport à la demande de la SA SOCRALVI, le conseil communal a décidé, majorité contre opposition, de statuer favorablement sur le déplacement de ces sentiers visant la suppression de la servitude de passage. "Nous n’imaginons même pas à quel point l’influence du demandeur sur la majorité est forte pour lui faire prendre de telles décisions favorisant l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif. Vous vous asseyez sans scrupule sur les pétitions que vous recevez et vous n’en faites qu’à votre tête", regrette le chef de file de la minorité Cap communal, Yves Escoyez. Le bourgmestre n’a pas jugé bon de commenter et est passé au vote, majorité contre opposition. C’est donc le retour à la case départ pour la saga du Laury. L’avenir nous apprendra si le bras de fer entre le propriétaire et les opposants se poursuivra ou bien si la hache de guerre est définitivement enterrée.