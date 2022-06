N5 à Ham-sur-Heure-Nalinnes : des aménagements avant un rond-point

Plan d’investissement communal

En matière de mobilité toujours, le conseil communal était invité à arrêter les plans d’investissements communaux (PIC) et PIMACI pour la période 2022-2024. Dans ce cadre, la commune bénéficie d’un montant de 606207,48 € de subside. Par trois votes négatifs (Cap communal) et quatorze votes positifs, le conseil approuvé la proposition d’investissements communaux suivante: réfection de voirie et création de trottoirs au chemin de Florenchamp et égouttage à Marbaix-la-Tour (estimation: 1658799,75 € TVAc), aménagement d’un trottoir au chemin de Gomerée à Cour-sur-Heure (estimation: 65332,76 € TVAc), aménagement de trottoirs à la rue des Haies à Nalinnes (estimation: 146660,17 € TVAc), aménagement d’un trottoir à la rue Liévin à Marbaix-la-Tour (estimation: 34843,46 €), aménagement de trottoirs, d’une zone de stationnement à la rue des Monts à Nalinnes (estimation: 45890,46 € TVAc), réfection de voirie et aménagement de trottoirs à la rue Praile (tronçon limite commune avec la rue du Louvroy) à Nalinnes (estimation: 352436,70 € TVAc), travaux d’égouttage exclusif à la rue Belle-Vue à Ham-sur-Heure (estimation: 361625 € HTVA), travaux d’égouttage exclusif au chemin de Biatrooz à Ham-sur-Heure (estimation: 549500 € HTVA), création d’un mobipôle au chemin d’Hameau sur le parking de covoiturage existant à Ham-sur-Heure (estimation: 170000 € TVAc).