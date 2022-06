Bultia: des tonnes de bagages sur la route, la camionnette était tellement surchargée que la dépanneuse n’a pas su la soulever (vidéo)

La camionnette était visiblement chargée à bloc: des bagages dans la camionnette et sur le toit, une remorque remplie d’autres bagages et encore d’autres sur le dessus de la remorque. Le dépanneur, avec son treuil ne pouvant pas tirer plus de 4 tonnes, n’a pas réussi à redresser la remorque… il a fallu d’abord la vider, les pompiers ont dû couper le timon de la remorque pour pouvoir procéder.

D’après notre correspondant sur place, il s’agissait d’un transporteur privé qui partait au Maroc, emmenant des bagages pour d’autres familles: vaisselles, vêtements, objets divers, etc.

Une fois les bagages déchargés, la remorque a pu être embarquée par le dépanneur. Les bagages, eux, ont été emmenés dans quatre camionnettes – des connaissances du transporteur venues donner un coup de main.