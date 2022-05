Ham-sur-Heure-Nalinnes: un vote au prochain conseil pour le sentier du Laury

En octobre dernier, le ministre Borsus a cassé les deux décisions qui faisaient suite aux recours introduits, d’une part par la société Socralvi et, d’autre part, par Luc Maes. Pour rappel, le premier dossier entérinait le compromis négocié devant le juge de paix en 2018. Un accord basé sur le maintien des servitudes historiques à l’exception du raidillon vers la rue Baudouin Leprince qui remplace le chemin carrossable allant de la passerelle à l’ancienne ferme du Laury. Le deuxième point concernait le dossier "Luc Maes" qui entérine la situation actuelle des chemins. Au début de cette année, la société Socralvi et Luc Maes ont, chacun, réintroduit une demande de déplacement de sentier dans le but de répondre aux manquements du précédent dossier. Ce jeudi 30 mai en soirée, les élus ont pris connaissance des résultats de l’enquête publique.

Tracé historique plébiscité

"Pour les deux dossiers, il y a eu 1724 interventions dont seulement 3 avis favorables. De plus, en ce qui concerne la demande de Luc Maes, la Direction des Cours d’Eau Non Navigables (SPW Environnement) a émis un avis défavorable pour une partie du tronçon" , développe Yves Escoyez (Cap Communal). Le conseiller de la minorité précise que plus de 800 mètres du sentier longeant l’Eau d’Heure sont situés en zone inondable. Lors des crues en juillet 2002 et 2021, ces parcelles ont été et des personnes qui se seraient engagées sur ce sentier n’auraient eu aucune échappatoire. Yves Escoyez termine son intervention en interpellant les élus de la majorité. "Allez-vous, contre l’avis de tous sauf de deux personnes, voter pour ces déplacements? Comme la dernière fois, les conseillers de la majorité qui ne sont pas d’accord, seront-ils absents au prochain conseil pour ne pas rompre la sacro-sainte unanimité de la majorité?" , demande-t-il. Personne ne lui a répondu. Le vote sur ce dossier chaud interviendra au prochain conseil communal pressenti pour le jeudi 30 juin.