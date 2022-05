Ham-sur-Heure-Nalinnes: diversité d’arts au château Monnom

En 2019, le 1ermarché artisanal au château Monnom connaît un vif succès d’affluence. En raison de la crise sanitaire, la manifestation n’a pas été reconduite ces deux dernières années. La 2eédition s’est donc déroulée ces samedi 7 et dimanche 8 mai sur le même site situé dans le centre de Nalinnes.

L’association compte une quinzaine d’artisans actifs dans diverses disciplines: la céramique, le tournage du bois, la sculpture en terre, la ferronnerie, le métal, la peinture à l’aiguille, le garnissage, la vannerie, la composition florale, le design et le verre soufflé. Ce 2emarché artisanal comprenait également une dizaine d’invités de la région dont Francis Gérard.

La passion du bois

Cet habitant de Presles suit actuellement une formation en ébénisterie à l’académie des beaux-arts de Châtelet. "Cet atelier, dispensé par Michel Gérard, a pour finalité la réalisation de meubles de style classique ou contemporain. La réalisation de meubles nécessite de nombreuses opérations et exige des compétences qui s’acquièrent pendant les premières années de formation" , explique notre interlocuteur.

"Cela fait six ans que j’ai débuté la formation, quand j’ai pris ma pension, mais cette passion pour le bois est née dès le plus jeune âge. La construction de boîtes en bois me plaît particulièrement dans cette discipline. Je pratique une sculpture au couteau pour les finitions" , détaille Francis Gérard. L’ébéniste apprécie particulièrement travailler le bois de tilleul mais aussi le frêne ou le noyer.

Lors de ce marché artisanal, il a fait découvrir ses créations: des boîtes de rangement, des boîtes à coulisse, des boîtes à bijoux, etc. "Les finitions d’une boîte à coulisse nécessitent environ 50 heures de travail et trois fois plus de temps pour une boîte plus grande" , conclut-il. Heureux de montrer son travail aux visiteurs, il a également vendu plusieurs créations.

www.cerambois.be