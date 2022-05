Ce week-end musical a été marqué par un grand bal Oberbayern animé par Die Kameraden, par un concert apéritif de la fanfare locale, par un concert des Celtic Brothers ainsi que par la mise à l’honneur des élèves de l’école de musique.

"La FRHSH Music School est née grâce à des musiciens passionnés et surtout confirmés qui ont mis leur temps à profit afin d’apprendre la musique à tout un chacun" , explique Georges Albrecq, professeur. L’école de musique se veut ouverte à tous, de 8 à 108 ans! L’apprentissage est destiné à tout un chacun qui se tourne vers des instruments à vent et percussions.

Une quarantaine d’élèves

"Cela représente un choix de 26 instruments (clarinette, saxophones, flûte, trompette, tuba, trombone, basse, etc.). Actuellement, notre école compte une quarantaine d’élèves. Ceux-ci viennent au cours chaque semaine, sur le rythme d’une année scolaire , détaille notre interlocuteur. Chaque débutant commence par le solfège pour apprendre à lire une partition pendant un an. Ensuite, il choisit un instrument. Pour un cursus complet, il faut compter 6 ans, pour le solfège et entre 8 et 10 ans pour l’instrument, selon le niveau que l’étudiant veut atteindre" , complète-t-il.

L’école de musique est intergénérationnelle puisque le plus jeune élève est âgé de 10 ans et le plus ancien a passé le cap des 60 ans. On y compte autant d’enfants et adolescents que d’adultes. Il s’agit souvent de parents qui osent se lancer en même temps que leur progéniture. L’objectif principal de l’école est de pouvoir continuer le projet culturel de la fanfare et de faire découvrir la passion de la musique à celles et ceux qui osent franchir le pas. Le concert proposé par les élèves s’est déroulé devant un chapiteau comble, preuve que les efforts sont toujours récompensés.

Intéressé par l’aventure? Inscrivez-vous au 0474/706152 ou par mail à l’adresse suivante frhshmusicschool@gmail.com