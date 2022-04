Chemin du Laury à Jamioulx: une nouvelle enquête publique

Pour rappel, en mars 2020, soit près de dix ans après l’acquisition de l’ancienne ferme, des bois environnants et du chemin du Laury par cette société, une première double enquête publique est organisée: la première pour permettre au propriétaire se mettre en conformité avec le jugement en faveur des défenseurs du chemin historique. La seconde, introduite par Luc Maes (NDLR: ancien président du Jogging Club de Ham-sur-Heure) dans le but de rallier de nombreux sportifs de l’entité à la cause du nouveau tracé empruntant la passerelle sur l’Eau d’Heure installée aux frais du propriétaire. Malgré le grand nombre de réclamations en faveur du maintien du tracé historique, le collège communal ne tient pas compte du résultat de l’enquête publique et autorise le propriétaire à privatiser le chemin historique.

Recours accepté

Décidés à ne pas se laisser faire, les défenseurs du chemin du Laury décident d’introduire un recours auprès du ministre wallon Willy Borsus (MR). Après examen du dossier, ce dernier estime les arguments des opposants fondés et recevables. Il casse la décision communale et demande aux autorités communales de faire rouvrir le chemin historique. Pour le ministre, les deux tracés alternatifs n’améliorent en rien la mobilité comme l’exige le décret du 6 février 2014. Pour fêter cette victoire, les opposants organisent une balade sur le chemin du Laury le samedi 6 novembre dernier. Ils découvrent que les accès n’ont pas été rouverts et ils sont escortés par un déploiement de forces de l’ordre disproportionné. Les autorités communales craignaient sans doute un affrontement avec le propriétaire des lieux.

On repart à zéro

Dans le but de répondre aux remarques du ministre Borsus, la société Socralvi et Luc Maes ont demandé à la commune d’organiser une nouvelle enquête publique, pour les mêmes tracés que la précédente. "Même si c’est la même enquête publique que la première fois, nous ne pouvons pas refuser de l’organiser", déclare l’échevin de l’Urbanisme et de la Mobilité, Pierre Minet (Vivre Ensemble). "Dans la décision que nous prendrons à l’issue de cette enquête publique, nous devrons tenir compte du nouveau projet des Sentiers de l’Eau d’Heure et, dans ce cadre, le tracé proposé par Luc Maes, via la passerelle, est plus praticable", estime-t-il. De son côté, Yves Escoyez (Cap communal) se doutait que les demandeurs n’allaient pas en rester là et qu’ils allaient introduire un recours car c’est sur la forme et non sur le fond que le dossier a été cassé. "Des plans plus détaillés, des corrections techniques et des justificatifs dans l’esprit des décrets ont été ajoutés pour répondre aux remarques du ministre et tenter d’obtenir gain de cause", explique-t-il.