Gerpinnes: elle dépose plainte pour harcèlement au commissariat, son ex l'y retrouve

Jonathan et Aline (prénom d’emprunt) ont vécu une relation entre juin 2019 et février 2022. Le 25 février, la jeune femme a déposé plainte à la police de Gerpinnes contre son ex-compagnon. " Elle vient de mettre un terme à la relation, à cause des tromperies du prévenu, explique la substitute Malorgio. Alors qu’ elle se trouve au commissariat, l’ex-compagnon se présente et supplie pour avoir une discussion avec elle ." Poursuivi pour harcèlement, Jonathan, âgé aujourd’hui de 23 ans, admet sa culpabilité et fait preuve d’amendement: " J’ai été désagréable après notre relation. J’étais jeune et j’ai appris de mes erreurs ."