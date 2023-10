Les conseils communaux des jeunes réunis en terre rolendienne

Mis en place en septembre 2022, le conseil communal des jeunes de Gerpinnes est composé de 16 adolescents âgés de 12 à 16 ans qui se réunissent une fois par mois pour discuter, échanger et mettre en place des projets qu’ils souhaitent voir se développer sur la commune. Ils sont encadrés par Chloé Pévenasse, animatrice au Centre culturel, et par Geoffrey Pietrons, éducateur de rue. "Au travers de ce 10e rassemblement des CCJ, nos jeunes ont souhaité se faire connaître", souligne Guy Wautelet.

"Après leur première réunion, ils ont directement été dans le bain en participant au 9e rassemblement des CCJ organisé à Bambois en octobre 2022. Nos jeunes ont accroché, ont été conquis par la manifestation et ils sont revenus vers Chloé et moi pour se lancer dans une folle aventure: organiser, à Gerpinnes, la dixième édition du grand rassemblement des conseils communaux des jeunes du CRECCIDE (Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et Démocratie)", complète Geoffrey Pietrons, éducateur de rue.

14 ateliers sur la culture et le folklore

Pour mettre en place cette manifestation, les membres du CCJ gerpinnois ont multiplié les réunions pour que tout soit au top le jour J. Recherche des ambassadeurs, convocations envoyées aux CCJ de Wallonie, élaboration du programme de la journée, préparation des repas: rien n’a été laissé au hasard.

Grâce à cette préparation minutieuse et le concours du soleil, la journée a été une réussite. Celle-ci avait débuté par un accueil des délégations au rythme des fifres et des tambours de la compagnie d’Acoz avant une séance plénière présentant le programme varié de l’événement en présence du ministre wallon Adrien Dolimont.

Du sport, de l’art urbain, du géocaching, de la culture, du fun et divers ateliers participatifs ont permis aux jeunes de s’immiscer dans la culture et le folklore local. "Ils ont été répartis dans différents groupes. Chaque équipe était composée de membres de différents CCJ pour favoriser la rencontre, le partage et l’échange entre les jeunes", insiste Chloé Pévenasse, animatrice au Centre culturel. Chaque équipe a participé à quatre ateliers sur un total de 14 proposés dans le centre de Gerpinnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Découverte de la châsse de sainte Rolende

"Il y avait du tir à l’arc, un parcours sensoriel, un quiz sport, du geocaching, du théâtre wallon, la découverte de l’histoire locale mais aussi un atelier média où les jeunes étaient dans la peau d’un journaliste le temps d’une journée, pour interviewer les différents acteurs afin de garder une trace de la manifestation", résume Geoffrey Pietrons, éducateur de rue.

L’événement s’est clôturé par un défilé de la compagnie d’Acoz sur la place des Combattants avec une décharge et un feu roulant comme apothéose. Quelques minutes après, les adolescents ont effectué un passage rapide dans l’église Saint-Michel pour découvrir la châsse de sainte Rolende.

Avant de retourner dans leur ville respective, les jeunes ont dégusté ensemble un goûter préparé par ceux qui avaient participé à l’atelier cuisine.