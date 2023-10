Le 21 mars 2023, un homme et une femme sont entrés par la force dans un salon de massage et ont exigé l’argent empoché par les filles présentes. Ils ont menacé, avec des couteaux, plusieurs jeunes femmes légèrement vêtues. L’une a eu un couteau sous la gorge et le prévenu a menacé sa collègue de lui couper les doigts.

Il ressort de l’enquête que la prévenue travaillait dans ce salon de massage, sous le pseudonyme de "Vicky l’irrésistible", et qu’elle voulait se venger de son patron, lequel l’aurait séquestrée jadis, estimant qu’elle lui appartenait. Elle avait embarqué avec elle son compagnon, un homme qui a multiplié les séjours carcéraux en France.

Selon le propriétaire du salon, la prévenue lui devait de l’argent, car elle consommait drogues et alcool au sein de son établissement.

Le tribunal avait condamné le couple à trois ans de prison ferme. La cour d’appel a confirmé le jugement, mais elle a octroyé un sursis probatoire de trois ans à la prévenue, tout en maintenant la peine de trois ans.