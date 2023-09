Gerpinnes: un recours contre le Bus à Haut Niveau de Service

"Après l’analyse du dossier, nous avons introduit un recours en annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet octroyant, au Service Public de Wallonie, un permis d’urbanisme pour l’insertion d’une ligne de BHNS du giratoire"Tirou"jusqu’au giratoire"Ma Campagne". Ce recours a été introduit le 6 septembre par Yves De Greef et moi-même", annonce Letizia Piret-Corona, présidente du comité de quartier Try-d’Haies-Chéniat-Ferrée de Loverval.

Dossier gelé jusqu’en juin 2024

Les requérants représentent un collectif de plus de 3 000 citoyens de Loverval, Gerpinnes, Couillet, Marcinelle et Nalinnes qui ont émis des remarques lors de l’enquête publique réalisée en 2021. Ce recours est le fruit d’une cagnotte citoyenne qui permet de payer les frais de procédures et les honoraires d’avocats. "Les problèmes actuels de circulation sur la N5 et les routes annexes (essentiellement un trafic de transit de camions et de touristes) ne seront pas résolus en amont de Somzée et la situation actuelle empêchera le bon fonctionnement même du BHNS implanté dans un réseau sursaturé", insiste-t-elle.

En août, lors du conseil communal, le bourgmestre Philippe Busine avait expliqué que la Commune avait subi des pressions pour retirer son recours, ce qui aurait eu pour conséquence l’impossibilité d’une procédure au Conseil d’État. Le SPW bénéficie d’un délai de 60 jours pour faire valoir ses arguments en réponse.

"Après, nous aurons aussi 60 jours pour déposer un mémoire en réplique. Selon notre conseil, de 12 à 24 mois sont envisageables avant d’obtenir la décision du Conseil d’État", conclut Letizia Piret-Corona. Par ce recours en annulation, les riverains ont déjà engrangé une victoire: celle de geler le dossier en attendant les élections régionales en juin prochain.