Gerpinnes va accueillir le rassemblement des conseils communaux des jeunes

Installé officiellement en mars dernier, le conseil communal des jeunes (CCJ) est actif depuis le mois de septembre 2022 dans l’entité gerpinnoise. Les membres du CCJ sont Alexandra Allard, Théo De Roo, Mathéo De Smet, Léandra Fabri, Eléanor Jankowiak, Arthur et Charlotte Lambert, Anaïs et Kévin Mumba Balanda, Si-Mohamed Ngadi, Eva Plancke, Elise Polydamas, Caroline Rimbaut, Karoline Sente, Émilie Vervenna et Tom Wauthy. Ces jeunes ont l’ambition d’organiser le prochain rassemblement des CCJ dans la cité rolendienne.