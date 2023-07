Gerpinnes: coup de fraîcheur pour la bibliothèque communale

Six étudiants ont été répartis dans trois maisons de repos et de soins de l’entité pour aider le personnel et six jobistes ont participé à un autre projet: la rénovation de la bibliothèque communale de Gerpinnes, située à Loverval.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le Plan de Cohésion sociale, le service Travaux et le centre culturel qui a repris la gestion de la bibliothèque depuis quelques semaines. En amont de l’opération Été solidaire, deux ouvriers polyvalents de l’institution culturelle ont peint les plafonds et les cages d’escalier. Pour leur premier jour dans le monde du travail, les étudiants ont commencé par enlever les livres des étagères situées au rez-de-chaussée. Près de 8 m³ ont été évacués au service Travaux pour libérer l’espace.

Un travail valorisant

"C’est un travail valorisant mais surtout très physique", confie Inès Nemeghaire, 16 ans. Elle est l’une des six jobistes travaillant à la bibliothèque aux côtés de Kévin Mumba (15 ans), Ethan Lambert (16 ans), Amalia Delsaute (17 ans), Célestin Bruming (18 ans) et Alix Tilman (15 ans). Les jeunes confient volontiers qu’ils sont fatigués en fin de journée avec des bras marqués par la douleur suite aux efforts consentis.

Les jeunes ont utilisé 80 litres de peinture latex blanche légèrement grisée pour recouvrir les murs du rez-de-chaussée et de l’étage. Mais aussi 5 litres de vernis pour donner une seconde jeunesse aux étagères. Les étudiants ont été épaulés par l’éducateur de rue, Geoffrey Pietrons, et Adeline Degraux, directrice du centre culturel.

Après avoir donné un coup de fraîcheur au mur, les jobistes ont commencé le rangement des 10 000 ouvrages. Mais le temps leur a manqué pour finaliser cette tâche. L’équipe du centre culturel prendra le relais pour permettre la réouverture le mercredi 16 août.