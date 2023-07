Gerpinnes: les jets dans le vent à l'Albatros Club

Jusqu’à 750 km/h

Depuis plusieurs années, le show s’est mué en une rencontre entre pilotes de jets en modèles réduits. Des habitués qui reviennent au fil des années pour l’ambiance conviviale et la qualité de la piste. Le club gerpinnois dispose de l’une des plus belles pistes de la région avec une longueur de 185 mètres sur une largeur de 24 mètres. Certains pilotes de ces aéronefs miniatures étaient venus de l’étranger (Pays-Bas et France). Mais la plupart étaient originaires de Wallonie comme Vincent Mouriamé, passionné par l’aéromodélisme depuis une quarantaine d’années. "J’ai commencé quand j’étais gamin avec mon papa. À l’exception du bateau, j’ai pratiqué toutes les disciplines du modélisme. Depuis une quinzaine d’années, je me suis focalisé sur les jets", informe cet habitant de Chaumont-Gistoux.

Dans l’univers de l’aéromodélisme, le jet est, en quelque sorte, la catégorie ultime en raison de la difficulté de pilotage et de la haute technologie de l’appareil. Cet avion à propulsion, télécommandé depuis le sol, est aussi plus cher qu’un avion à hélice ou un planeur.

Une passion onéreuse

"Les jets possèdent de vrais microréacteurs avec une vitesse de pointe allant jusqu’à 750 km/h pour certains modèles", détaille notre interlocuteur.

Il existe des répliques d’avions existants comme le F14, le MB339… ou des sport jets, à savoir des avions créés spécialement pour le modélisme. "Pour cette rencontre de l’Albatros club de Gerpinnes, j’ai emmené trois jets dans ma remorque, soit la moitié de ma collection", explique Vincent Mouriamé. Lors de notre reportage, ce passionné pilotait un Aermacchi MB-339: un avion biplace d’entraînement militaire italien conçu dans les années 1970.

"Ce jet, qui pèse environ 11 kg, est motorisé par un réacteur de 10 kg de poussée, soit presque un rapport de 1/1 en termes de poids/poussée, ce qui lui procure une vitesse maximale de 300 km/h. L’envergure de l’avion est de 2 mètres et il peut embarquer jusqu’à 2,5 litres de carburant. Cela lui permet d’avoir une autonomie de 6 à 7 minutes en vol", détaille-t-il.

Un jet à 5 000 €

Selon ce pilote, il s’agit d’un bon timing car la concentration doit être optimale durant le vol et plus particulièrement lors de l’atterrissage pour éviter le crash de l’appareil. "Un jet neuf coûte un minimum de 5 000 €, somme à laquelle il faut ajouter le coût de la télécommande que l’on achète une seule fois", confie Vincent Mouriamé. Les débutants démarrent avec un jet d’occasion qui avoisine 2 500 €. Contrairement à certains passionnés qui fabriquent leur avion de A à Z, cet habitant de Chaumont-Gistoux a acquis son MB-339 assemblé.

"Les servos de commande étaient installés, mais j’ai finalisé l’assemblage de l’électronique", précise-t-il. Durant le week-end, ce passionné a effectué entre 5 et 10 vols.

Le reste du temps a été dédié aux échanges avec les autres pilotes et aux moments de convivialité. "Je participe à ce meeting depuis des années. Le lieu est génial avec une absence d’obstacles, une piste de qualité et nous sommes toujours bien reçus par les organisateurs", conclut notre pilote.