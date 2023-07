Des dizaines de pots de peinture s’accumulent à l’entrée de son atelier, avec des pinceaux déjà figés dans les pigments. La porte s’ouvre sur un bric-à-brac de compositions, empilements de catalogues, croquis, outils et ustensiles dispersés sur une table encroûtée d’acrylique, à côté d’une chaise éclaboussée par un arc-en-ciel de couleurs. Bienvenue dans le "chaos ordonné" de Charles Szymkowicz, dont la maison se tapit derrière un bosquet, juste assez touffu pour la soustraire à la curiosité des regards.

Le peintre se prépare à l’expédition des œuvres de sa prochaine exposition en Italie, à Castellina in Chianti, lieu de résidence de feu son ami Léo Ferré emporté le 14 juillet 1993. Nom de l’expo: l’Éternité de la Fureur (lire par ailleurs). "Avec son fils Mathieu et quelques proches, avec les autorités locales, nous avons décidé de lui dédier une nouvelle rétrospective pour marquer les 30 ans de sa disparition, confie le peintre. Un hommage à la figure la plus marquante des rencontres de ma vie".

Comme pour le centenaire de Léo en 2016, l’artiste carolo entend mettre en scène des portraits de l’auteur-compositeur-interprète avec les personnages qui ont influé sur sa production artistique, notamment les poètes dont il a mis des textes en musique. Szymkowicz s’est associé au photographe Hubert Grooteclaes (décédé en 1994) et à trois de ses anciens élèves de l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles.

"Léo, c’était un monument", dit-il. Une septantaine d’œuvres ne seront pas de trop pour évoquer sa mémoire.

Le peintre vient de finir deux compositions pour ce rendez-vous toscan, à la Torre della Rocca qui abrite le musée d’archéologie du Chianti. Il a choisi d’intituler la première l’Amour fou. C’est une toile grand format de 2,5 mètres sur 2. Il l’a construite à partir de la forme d’un cercle. "L’idée de ce tableau m’est venue lors d’une visite à la propriété de Léo", raconte-t-il. "Les arbres découpaient un rond de soleil rouge. J’ai mis le visage de Léo dans ce cercle, je l’ai complété par des vanités comme ce crâne que le public résume souvent à une tête de mort alors qu’il est habité par la vie."

Il y a aussi la silhouette d’un corps féminin voluptueux, objet de contemplation. Plus petite, l’autre œuvre est de forme ronde: "Medusa a été réalisée d’après Le Caravage, lâche-t-il. Ne vous fiez jamais au titre d’un tableau pour le regarder. Observez-le sans y chercher d’explication, ni de sens, c’est au dialogue qui s’installe entre l’œuvre et vous à lui en donner un. Et surtout, venez revoir le tableau et le revoir encore, car il ne se livre jamais totalement lors d’une première rencontre."

Dans sa retraite gerpinnoise, l’artiste met un point d’honneur à travailler chaque jour. "Une séquence de trois heures c’est le minimum", confie-t-il. Il peut y en avoir plusieurs, entrecoupées de pauses. "Je peins parfois deux œuvres à la fois. Je profite que les couches de peinture sèchent sur l’une pour travailler à l’autre…" Pour l’expo de Castellina in Chianti qui débute fin de la semaine prochaine, Szymkowicz a aussi signé un quadriptyque de Vincent Van Gogh. "Nous partons vendredi en Toscane avec une petite équipe pour installer l’exposition." Vernissage le dimanche 23.