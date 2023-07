Gerpinnes: trois jours de folie pour la ducasse de Villers-Poterie

Une Dance Party (entrée gratuite) sur le thème des années 80 à nos jours clôturera, dès 21 h, ce 2e jour de la fête d’été.

La journée dominicale débutera par un apéritif pour se mettre dans l’ambiance avant le traditionnel barbecue.

L’après-midi, vers 16 h, place à la compétition de haut vol avec une course de brouettes à travers Villers-Poterie. La participation s’élève à 30 € par équipage (de 4 à 8 personnes). Les forains et un château gonflable seront également présents tout au long des festivités à la grande joie des familles et des enfants, ainsi qu’un bar qui devrait tourner à plein régime.

Plus d’infos au 0468/360.323