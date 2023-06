Gerpinnes : un pont au RAVeL, pour passer au-dessus du RAVeL (vidéo)

Sur place, la manœuvre est finalement rapide: l’engin de 100 tonnes soulève sans aucun mal l’ensemble en acier corten. Il est posé sur le tablier du pont SNCB, qui a été restauré. De chaque côté de l’ouvrage, élus, personnel communal et citoyens admirent la manœuvre. Une fois le pont posé, après quelques applaudissements, ils franchissent les rubanises pour fouler la passerelle en avant-première. Bourgmestre, Philippe Busine a le privilège de le franchir d’abord…

Cette passerelle servira en quelque sorte d’échangeur entre le RAVeL existant entre Gerpinnes et Châtelet, via Acoz, sur la ligne 138, et un pré-RAVeL en cours d’aménagement, qui va relier Acoz à Villers-Poterie puis, de là, Mettet et le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Cette liaison permettra de relier la vallée de la Sambre, depuis Châtelet, à la vallée de la Meuse, via la Molignée ou même, plus loin, via le RAVeL Mariembourg-Givet, lorsque la liaison entre Florennes et Doische sera construite.

"Une colonne vertébrale pour l’entité"

À cette ancienne jonction ferroviaire, au lieu-dit La Batte, il sera donc possible de passer d’un RAVeL à l’autre, via une sortie à hauteur de cette passerelle. Tiens, mais pourquoi ne pas avoir créé un carrefour, en effectuant des terrassements ? "Parce que le but d’un RAVeL est de respecter au maximum l’assiette d’origine du chemin de fer et comme il faut respecter des pentes acceptables pour les vélos, il aurait fallu terrasser beaucoup, explique Philippe Busine. Les lignes 137 et 138 représentent une véritable colonne vertébrale pour l’entité. Ces voies vertes ont un véritable intérêt au niveau de la biodiversité. L’attrait pour les randonneurs et les promeneurs d’un jour est indéniable."

La plateforme de mobilité Mobilesem soulignait par ailleurs, en évoquant récemment un autre itinéraire, que le RAVeL est de plus en plus souvent utilisé comme itinéraire de liaison entre les villages, pour des navetteurs à deux roues.

"Au-delà de mettre en valeur le patrimoine ferroviaire et hydraulique, le réseau de voies lentes est un réseau de mode doux, créateur de liens, qui permet de redécouvrir les bienfaits pour la santé de la marche et du vélo…"

Pour réaliser cette jonction entre les deux lignes, plusieurs phases se sont succédé, depuis 2019:

– De la rue de Moncheret à la jonction pour 293 mètres.

– De la jonction jusqu’au pont de la rue Lucien François (686 m).

– Du pont de la rue Lucien François jusqu’à la rue du Petit Fond (598 m).

Le coût de l’ensemble est estimé à 1,011 million, tandis que la passerelle, elle, coûtera 474 500 €. Soit un total de 1, 485 million, dont un subside possible de 483 000 €.

Le reste du tronçon vers Mettet est inscrit au Plan d’investissement communal, en plusieurs phases également:

– De la rue de l’Église à Villers-Poterie jusqu’à la rue Ste Rolende à Gougnies (1390 m).

– De la rue Ste Rolende à la limite avec Mettet (1380 m).

Au total, Gerpinnes comptera alors 8,127 km de RAVeL…