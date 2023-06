Gerpinnes: Les Daltons, trois peintres surréalistes exposent à la salle Bratanov

À Gerpinnes, Les Dalton constituent un groupe de trois amis partageant la passion de la peinture. "L’histoire a démarré lors d’une exposition à Floreffe où l’on me demande de faire une photo avec les artistes. Quand j’entre dans la salle, ils étaient positionnés du plus petit au plus grand et j’ai alors évoqué les Dalton en plaisantant", se rappelle Gérard Tonnon.