Cinq éoliennes en projet entre Gougnies, Biesme et Fromiée

C’est la société New Wind qui mène le dossier, Elawan Energy devant ensuite exploiter le site.

Ces dernières ne voulant pas s’exprimer, c’est surtout le 27 juin que les citoyens pourront en connaître davantage sur le projet. Suite à cette réunion d’information préalable, ils auront jusqu’au 12 juillet pour émettre des remarques, des observations ou poser des questions, en s’adressant directement au promoteur et à l’administration communale de Gerpinnes.

Lundi, New Wind a rencontré le collège communal pour détailler le dossier: "Il est envisagé exclusivement sur des terrains privés. La Commune n’a donc aucune influence sur son avancée, si ce n’est que le collège pourra émettre un avis dans le cadre de la procédure d’enquête", nous explique le bourgmestre gerpinnois, Philippe Busine.

Aucun site archéologique ou patrimonial important dans l’espace envisagé, aucun site naturel particulier non plus, c’est surtout la protection du paysage qui risque d’être brandie comme éventuelle arme de défense par les habitants des villages voisins. "Le collège communal n’a pas encore débattu du dossier et n’a donc pas encore arrêté de position sur le projet. Nous venons juste d’avoir les informations et nous attendrons de voir quelles seront les réactions de la population lors de l’enquête publique avant de nous positionner", ajoute-t-il tout en rappelant qu’il y a une dizaine d’années, Gerpinnes avait pris position sur l’éolien en se disant prête à accueillir une extension du parc de Tarciennes (qui n’a toujours pas été mise en œuvre), mais pas de nouveau parc dans l’entité. "Mais depuis, il faut reconnaître que les éoliennes sont mieux acceptées, les gens ont pris l’habitude de les voir dans le paysage. Nous observerons donc ce qu’en diront les Gerpinnois, sachant toutefois que l’on distingue déjà les parcs de Tarcienne, Fosses et Mettet depuis Gerpinnes."

Il s’agira de mâts d’envergure assez classique: environ 180 m de hauteur avec les pâles. Les éoliennes doivent être positionnées à 720 mètres de toute habitation et à 500 mètres l’une de l’autre. "Désormais, les promoteurs doivent aussi provisionner environ 100 000 euros par mât pour le démantèlement des machines après une exploitation dont la durée est estimée à 30 ans."

Mardi 27 juin à 19h, salle André Aimé, rue de l’Escuchau à Gougnies