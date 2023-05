1re Journée du vélo ce 4 juin

L’événement débutera par une bourse aux vélos entre 9 h et 11 h. "Elle sera accessible à toute personne qui souhaite vendre un vélo en bon état dont il n’a plus d’usage ou qui désire trouver un vélo en seconde main", informe Silvana Di Calogéro, chargée de communication de l’institution culturelle. La location d’un emplacement est fixée à 5 €.

À 11 h, une promenade sera encadrée par des membres du Gracq, qui emmèneront les cyclistes à la découverte de la région sur un parcours de 22 km empruntant voies cyclables, routes, bois et RAVeL. Bien qu’il soit vallonné, le circuit reste accessible aux familles. Une halte sera proposée sur le trajet avec un pain saucisse et une boisson non-alcoolisée, contre la somme de 5 €. Les organisateurs précisent qu’une alternative végétarienne est possible sur demande préalable.

L’après-midi sera marqué par un stand gravure de vélo entre 15h et 17h. "Une opportunité offerte à chaque cycliste de faire graver son numéro national sur le cadre de leur bicyclette. Un acte utile afin de le retrouver plus facilement en cas de perte et/ou vol. Ce stand gratuit, tenu par la société coopérative Brillo, sera accessible sur rendez-vous", précise notre interlocutrice.

Cette 1re Journée du vélo se ponctuera par un spectacle "En selle ou presque" prévu à 16h. Un numéro de haute voltige pour explorer les rayons de la bicyclette, voilà le concept de ce spectacle de cirque acrobatique gratuit.

Inscriptions au 071/50.11.64 ; www.gerpinnes.tv