Finances: l’avenir ne s’annonce pas rose, à Gerpinnes

Suppléments travaux

"En ce qui concerne les travaux, nous avons des mauvaises surprises au niveau du RAVeL et l’estimation, pour la salle des Guichoux à Joncret, passe de 655 000€ à 930 000€. Pour couronner le tout, la ministre Valérie Debue (MR) nous a sucré les subsides pour la partie touristique de la maison multiservices et l’estimation pour la rénovation de la toiture de l’église de Gerpinnes-Centre passe de 200 à 950 000€ avec une part communale qui devrait tourner autour des 350 000€", poursuit Philippe Busine. Pour leur part, les frais de personnel sont passés de 37,20% en 2012, à 39% en 2016 et 40,90% pour cette année. "Tout ça pour dire que l’avenir financier de notre commune n’est pas rose et que nous devons veiller à l’équilibre et au bon fonctionnement de tous nos services", conclut-il.

Par rapport à ces inquiétudes, Alain Struelens (Horizons) a déclaré que cette situation n’est pas neuve. "Je rappelle ce que j’ai déclaré au conseil de janvier lorsque le nouvel organigramme nous a été présenté : il faut que les agents soient à la bonne place pour que l’administration fonctionne. Le cadre doit être établi en fonction des besoins et des services que l’administration doit rendre à la population et pas l’inverse, estime-t-il. Comme partout, il y a des choses qui fonctionnent et d’autres qui ne fonctionnent pas au sein de l’administration communale. Ce ne sera donc pas un luxe d’engager quelqu’un pour remettre de l’ordre dans tout cela", a-t-il conclu.