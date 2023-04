BHNS: la décision du ministre pour le 5 juin

À la demande du conseiller Alain Struelens (Horizons), le bourgmestre Philippe Busine (Les Engagés) a fait le point sur le dossier du bus à haut niveau de service (BHNS). Dans le cadre de ce projet, la Commune de Gerpinnes a introduit un recours au gouvernement wallon contre la décision du fonctionnaire-délégué qui accepte le projet du BHNS tel que présenté par les services du SPW. La Commune a désigné un avocat spécialisé qui a introduit le recours. "La commission de recours s’est déroulée en visioconférence et nous avons eu la très nette impression que notre dossier n’était pas plus important que celui d’une véranda sans permis, regrette le mayeur gerpinnois. La balle est à présent dans le camp du ministre qui doit se prononcer pour le 5 juin au plus tard. Nous osons espérer une prise de conscience de certaines autorités compétentes par rapport aux importantes lacunes que présente, selon nous, ce projet".