Gerpinnes: des artisans à la Fonderie del Qwêrèle

La Fonderie Del Qwêrèle est un lieu bien connu de la population gerpinnoise. De nombreuses associations et des citoyens s’arrachent les services du maître des lieux, le sculpteur Gérard Tonnon, connu aussi pour son savoir-faire en matière de coulée et pour ses talents de peintre. On doit notamment à l’artiste gerpinnois la création d’une cantinière en bronze à Fromiée.