Les Tayettes fêtent leurs 10 ans

Une équipe d’amis qui ne laissera jamais passer l’occasion de s’amuser et de partager son enthousiasme pour la danse, voilà la philosophie du groupe Les Tayettes fondé par Christine Hermal et Annie Bernard en septembre 2013 à Gerpinnes. "Nous étions deux intrépides, deux volontaires, deux rêveuses qui avons décidé de former un groupe. Après une semaine, nous étions deux danseurs en plus ; une quadrette était formée", rappelle Christine Hermal, présidente du groupement.