Une haie du déshonneur à Gerpinnes

Ces slogans étaient brandis par une majorité de femmes, soutenues par quelques hommes et enfants, à l’initiative du collectif "Femmes En Marche".

Créée en 2019, cette association se compose de huit femmes férues de folklore, majoritairement de Gerpinnes. Candidates marcheuses depuis toute petite, elles n’ont jamais été en mesure de le faire ou elles ont été contraintes d’arrêter en raison de certaines traditions.

"Notre objectif est de soutenir l’intégration des filles/femmes au sein des marches et d’arrêter la discrimination actuelle. Dans certaines marches, c’est un refus catégorique. Dans d’autres ce sont des conditions d’âge ou d’état civil qui réglementent l’accès des femmes dans les rangs. Cette situation n’est plus possible en 2023", confie Manon Simons, au nom du collectif.

Co-construire avec les comités

En janvier 2020, le groupe avait organisé un apéro-rencontre pour sonder les réactions des acteurs de la marche Sainte-Rolende. La crise sanitaire a mis les projets en stand-by jusqu’à l’an dernier où des contacts ont été entrepris avec les différents comités des compagnies de la Sainte-Rolende. "Notre volonté est de construire, en collaboration avec les comités et les villageois, des propositions et non d’imposer notre vision du folklore", insiste notre interlocutrice.

Trois compagnies (Gerpinnes, Hymiée et Gougnies) de la marche Sainte-Rolende ne comptent pas de femmes dans les rangs. L’une d’entre elles, suite aux échanges avec le collectif, a décidé de faire un pas en avant dès 2024. "Il s’agit de la compagnie de Gougnies, avec laquelle on réfléchit pour créer un peloton de femmes sans rôle. Notre collectif milite pour que les femmes puissent honorer sainte Rolende en tenue d’apparat et parader comme les hommes sans vendre des floches ou de la goutte, sans devoir porter le chapeau, etc.", détaille Manon Simons.

Vu la rupture du dialogue avec certaines compagnies, le collectif a décidé d’organiser une première action publique: la haie du déshonneur. "Pour que les choses changent, il faut agir ensemble. Dans un premier temps, on a travaillé dans la discrétion avec les comités à leur demande. Mais comme certaines compagnies ne souhaitent pas évoluer, on a décidé de se faire entendre", conclut notre interlocutrice.

Cette manifestation pacifique a réuni une trentaine de participants qui ont brandi des pancartes à l’arrivée des représentants des corps d’office. Certains sont passés sans rien dire, d’autres ont soutenu cette action estimant que les règlements de certaines compagnies sont désuets.

Le collectif pense également que les autorités communales ont une responsabilité dans le fonctionnement actuel: "Chaque année, des subsides (financiers, matériels et ressources humaines) sont déployés pour honorer sainte Rolende et mettre en avant ces marches discriminatoires". Interrogé à ce propos, l’échevin du Folklore comprend l’action: "Dans les prochaines semaines, nous allons recevoir le collectif officiellement pour entendre ses idées et tenter de réinstaurer le dialogue avec certains comités", a réagi Julien Herman.