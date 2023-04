Acoz: le nouveau pertuis évitera de nouvelles inondations

Le 23 décembre 2020, une inondation par débordement des ruisseaux de 2e catégorie "Les Malagnes" et "le Charnoy" avait provoqué d’importants dégâts à deux habitations de la rue de Moncheret, situées à Acoz. Suite à cette catastrophe naturelle, les services provinciaux (compétents pour les cours d’eau non navigables de 2e catégorie) étaient intervenus. Dans un premier temps, via le placement de pompes et, dans un second temps, en dégageant le bouchon qui s’était formé dans le voûtement reliant le ruisseau "Le Charnoy" au ruisseau d’Hanzinne.