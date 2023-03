La nature inspire les jeunes artistes, à Gougnies

Ce dernier dimanche de mars, la Commune de Gerpinnes a organisé une journée de l’environnement, de l’énergie et de la mobilité à Gougnies. Parmi les différents stands, il y avait une exposition des œuvres collectives réalisées par les élèves de l’école communale Les Cariotîs. Les trois classes primaires (1re et 2e, 3e et 4e, 5e et 6e) ainsi que les deux classes maternelles ont travaillé sur le thème de l’environnement avec l’aide de Laurie Jacquemin les jours précédant la manifestation.