Gerpinnes: le village de Gougnies se met au vert dimanche prochain

Les activités seront concentrées sur trois sites dans la localité: la rue de l’Escuchau, la rue du Bas-Sart et la rue du Culot. Cette journée vise à offrir aux citoyens une occasion unique de découvrir les bienfaits de la préservation de l’environnement, des solutions de mobilité durables et des réponses aux défis énergétiques.

Un vélo "smoothie"

Des activités ludiques seront proposées par différents acteurs afin de permettre aux participants de mieux comprendre l’importance de la protection de l’environnement, de l’utilisation de moyens alternatifs de mobilité et d’une consommation énergétique réfléchie. Expositions, ateliers, balades, activités interactives seront au programme de la journée. Trois promenades seront proposées: une à vélo sur le réseau Points Nœuds, une pour découvrir l’histoire et la nature du village ainsi qu’une balade canine.

Les membres du conseil communal des jeunes proposeront une activité ludique avec un vélo "smoothie", tandis que les juniors du conseil communal des enfants feront découvrir aux visiteurs leur jeu "EnerjX".

Les citoyens pourront également visiter un rucher en compagnie de Pol Soumillon et Willy Procès ou participer à la fabrication de bombes à graines. Un marché des producteurs permettra au public d’effectuer des achats de produits locaux et l’ASBL "Tous à pied" proposera un jeu intitulé "Question pour un piéton".

Lors de cette journée, il sera aussi possible de tester des vélos (cargo, électrique…) et parcourir divers stands: Jardin d’Aujète, Guichet énergie, expositions par le Contrat de Rivières Sambre et Affluents, créations des élèves de l’école de Gougnies. Un bar et un barbecue seront proposés par les membres du comité de la Marche et du comité VTT de Gougnies.