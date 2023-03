Wallon et rire: le cocktail que l’Équipe servira six fois à sa "Ribote"

Résidant dans la cité rolendienne depuis 2019, il fait du théâtre depuis de nombreuses années avec environ 80 pièces à son actif. "Quand Michel Robert m’a croisé à Gerpinnes, en 2019, il m’a demandé de rejoindre sa troupe et il m’a proposé de prendre le relais pour la mise en scène. Par le passé, j’avais déjà mis en scène des pièces avec une autre troupe avec laquelle je jouais ; à savoir"Les Novias Grateùs"de Roselies qui n’existe malheureusement plus aujourd’hui", résume notre interlocuteur.

Un duo à la mise en scène

Les fidèles spectateurs de la troupe gerpinnoise découvriront la pièce "Ribote" qui sera jouée à six reprises à la salle des fêtes. "J’ai écrit cette comédie en 2013. L’histoire se passe à notre époque: le Comte d’El Coupète di Djèrpène est décédé. Il a rédigé un testament et son héritage phénoménal (château, ferme, terre, bois et argent) va être distribué. De certitudes en surprises, d’apparences en quiproquos, est-ce que cet énorme héritage va donner lieu à une"Ribote"? Il faut venir voir la pièce pour le savoir…", développe Denis Clamot.

Cette pièce sera interprétée par onze comédiens: Anne Dal, Anza Arco, Céline Brunelli, Sandrine Collyns, Laurence Adam, Fabrice Donati, Denis Dambre, Hugues Poulin, Jean-Marc Piot, Tom Braune et Bernard Vandrise. "Nous dédions cette comédie au regretté Jean-Luc Baudart", conclut le metteur en scène qui sera épaulé par Nathalie Libert. L’avantage d’être deux à ce poste permet de pallier l’absence d’un acteur lors des répétitions.

Ces vendredis 17 et 24 mars à 19h30. Ces samedis 18 et 25 mars à 19h30. Ces dimanches 19 et 26 mars à 16h30. PAF: 10 €Infos et réservations au 071/50.11.64