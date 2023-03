Gerpinnes: le conseil communal des jeunes officiellement installé

Les membres du CCJ (Alexandra Allard, Théo De Roo, Mathéo De Smet, Léandra Fabri, Eléanor Jankowiak, Arthur et Charlotte Lambert, Anaïs et Kévin Mumba Balanda, Si-Mohamed Ngadi, Eva Plancke, Élise Polydamas, Caroline Rimbaut, Karoline Sente, Émilie Vervenna et Tom Wauthy) ont prêté serment devant le bourgmestre Philippe Busine. Ces conseillers n’ont pas été élus mais ont été sélectionnés sur base de leur candidature.

"Au 1er semestre 2022, nous avons envoyé une lettre à chaque jeune de l’entité qui répondait aux critères, notamment être dans la tranche d’âge de 12 à 16 ans", informe Geoffrey Pietrons, coordinateur Accueil Temps Libre et éducateur de rue.

En fonction depuis septembre dernier, les membres du CCJ ont officiellement pris leur fonction ce vendredi 10 mars. Depuis plusieurs semaines, les jeunes travaillent sur un projet qui leur tient à cœur: organiser le prochain rassemblement des CCJ dans la cité rolendienne, le 14 octobre.

Encadrés par deux animateurs

Les membres du CCJ seront encadrés par deux animateurs: Chloé Pévenasse du Centre culturel et Geoffrey Pietrons, éducateur de rue. "Nous comptons sur votre dynamisme et votre imagination pour que vos divers échanges, vos divers projets soient au service de notre commune. Pour avoir assisté à la plupart de vos réunions, avec ma collègue Carine Bolle, je peux affirmer que vous formez un groupe uni qui travaille dans une ambiance conviviale avec des propositions constructives parsemées de pointes d’humour et d’éclats de rires", témoigne Guy Wautelet.

Le CCJ doit permettre aux jeunes d’avoir une meilleure connaissance du territoire dans lequel ils vivent. Leurs réflexions peuvent aussi permettre de réaliser des projets concrets pour l’ensemble des jeunes des dix villages de l’entité gerpinnoise ou au service de l’intérêt général.

"Vous mesurerez aussi parfois les écueils et les contraintes du processus de décision et vous serez confrontés aux difficultés administratives et financières", conclut l’échevin.

Avec ce nouveau conseil (après le conseil consultatif des seniors et le conseil communal des enfants), les autorités communales donnent la parole aux adolescents et permettent à chaque tranche d’âge d’être représentée.