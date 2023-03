Gerpinnes: des colis pour les plus démunis

Deux fois par an, les bénévoles de l’association gerpinnoise "Faim et Froid" collectent des vivres non-périssables qui sont ensuite distribués par la banque alimentaire du CPAS. Il est vrai que la précarité a augmenté dans la population après des crises à répétition ces dernières années, notamment l’infaltion. L’aide apportée par des associations caritatives est d’autant plus précieuse.