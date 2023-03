Encore trois grands feux d’ici fin mars, sur Gerpinnes

Le samedi 18 mars, le comité des fêtes de Fromiée organisera son petit feu. L’inscription des masqués se déroulera dès 15 h 30 à la maison de village avec un départ du cortège prévu à 16 h pour un défilé dans les rues du hameau jusqu’à 19 h 40, heure à laquelle débutera la marche aux flambeaux jusqu’au bûcher dont le feu sera bouté à 20 h. Une soirée dansante clôturera la manifestation.

Enfin, la saison des grands feux de l’entité gerpinnoise se ponctuera à Villers-Poterie. Dans cette localité, le comité des fêtes organisera un feu intime. Les festivités débuteront le samedi 25 mars en matinée avec le passage de la dîme dans les différents quartiers du village. À 13 h 30, les masqués se réuniront à la plaine du Bayau et le cortège démarrera trente minutes plus tard. L’allumage du bûcher est prévu à 20h30 et ce temps fort sera suivi par une soirée dansante au coin du feu.