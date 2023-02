Deux carnavals pour le prix d'un à Gerpinnes

Relancé en 2010 par la marche Saint-Roch et Saint-Frégo, le grand feu de Lausprelle séduit de plus en plus de participants au fil des années. Les masqués sont attendus dès 14h à la maison de village pour s’inscrire. Le cortège prendra son envol à 15h et visitera les différents quartiers avant un retour à la salle prévu à la tombée de la nuit.

Brûlage des bosses à Gerpinnes

Le départ pour le bûcher (situé dans une prairie en face de l’église) s’effectuera un peu avant 20h pour amener le Bonhomme Hiver jusqu’à sa dernière destination. Une soirée et la remise des prix aux masqués ponctueront cette journée festive. À noter qu’un repas lasagne (10 €/personne) sera organisé à 12 h 30. Les réservations seront comptabilisées par Jean-Luc Feyers au 0473/816.000.

Ce dernier week-end de février, ce sera deux carnavals pour le prix d’un dans la cité rolendienne. De fait, ce dimanche 26 février, les gilles de la société "Les Vrais Amis" organiseront le carnaval en lieu et place du comité "Animations et Traditions Villageoises de Gerpinnes" qui s’est désisté. Les réjouissances débuteront, dès 6 h, dans le centre de Gerpinnes avec le réveil.

À 15 h, les gilles rejoindront le cortège carnavalesque en compagnie des masqués et des chars. Un rondeau sera mis sur pied sur la place de la scierie, à 18 h, avant le rondeau final et le brûlage des bosses par le bourgmestre, au parc Saint-Adrien aux alentours de 20 h.