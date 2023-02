Des restaurateurs de Gerpinnes acquittés pour discrimination envers un candidat serveur

Le candidat estime être victime d’une discrimination, au sens de la loi du 10 mai 2007, en raison de son sexe et dépose une plainte.

L’auditorat du travail considérait qu’une faute, même légère, avait été commise par les restaurateurs, "car la réponse apportée est en dehors des clous". Le critère de l’expérience professionnelle ne lui a pas été signifié.

Me Thomas Cloet et Me Christian Mathieu avaient plaidé l’acquittement des prévenus, insistant sur le fait que la réponse apportée au candidat n’avait pas pour but de le blesser. C’était plus une maladresse qu’un acte volontaire, estime la cour.

De plus, l’écartement du candidat est justifié par le fait qu’il n’avait pas l’expérience requise pour le poste, soit une expérience de douze mois comme serveur au sein d’une brasserie.

Les avocats avaient démontré que l’entreprise avait engagé à la fois des hommes et des femmes au moment des faits, ce qui écarte toute volonté de discrimination.