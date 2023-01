La communauté paroissiale de Gerpinnes a fêté l'Épiphanie

"Dans notre unité pastorale, elle a pris la forme d’une fête à vivre en famille et en communauté paroissiale avec un cortège dans les rues du village en compagnie des chanteurs de l’étoile", explique le curé gerpinnois. Sous le coup de 10 heures, pile au moment où la pluie a cessé, la calèche transportant les jeunes choristes a ouvert la route.

Durant le parcours d’un kilomètre dans le centre de Gerpinnes, elle a précédé d’autres (jeunes) paroissiens réunis en petits groupes autour de l’une des six étoiles confectionnées deux jours plus tôt lors d’un atelier bricolage. Déguisés en anges, bergers, mages, etc., les participants ont bénéficié du stock de costumes de la paroisse pour se mettre dans l’ambiance.

En faveur de « La maison ouverte »

"Par les chants, les paroissiens ont porté la Bonne Nouvelle aux habitants, explique l’abbé Philippe Pardonce. Ces chants, les enfants les avaient appris lors d’un atelier choral organisé par Pascale Durand". Dans le répertoire, il y avait notamment "il est né le divin enfant", "la marche des rois" ou encore "comme les mages".

Les différents groupes d’enfants, entourés de leurs parents, ont sonné aux portes pour adresser leurs bons vœux aux riverains, leur offrir la lumière de la paix, la flamme de Bethléem et les inviter à faire un don aux plus petits de la terre. En effet, cette action avait aussi une portée caritative.

"Nous soutenons l’association" La maison ouverte ", située à Marchienne Docherie, qui accueille des enfants de 0 à 3 ans et offre une aide à la parentalité. De l’Avent jusqu’à cette fête de l’Épiphanie, nous avons collecté pour eux des livres pour enfants de 0 à 6 ans et des fonds", conclut l’abbé Philippe Pardonce. De retour à l’église vers 11h, une messe a été célébrée avant un moment de partage autour de galettes des rois et du verre de l’amitié.