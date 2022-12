Des caméras de surveillance sur la place de Gerpinnes?

Dans la cité de Rolende, c’est l’insécurité sur la place des Combattants qui pose des soucis, depuis des années déjà. Deux établissements horeca s’y font face et, dès le "jeudredi", des nuisances nocturnes y sont constatées. Bagarres, sonos dans les voitures, discussions animées des fumeurs hors de l’établissement, sans compter des incivilités et des manœuvres dangereuses en voiture: les faits sont récurrents et agacent les riverains.

Alors, le débat a animé le conseil communal, faisant suite à un article de nos confrères de Sud Presse. La journaliste avait interrogé le mayeur Philippe Busine sur le nombre de caméras dans sa commune. Il avait distraitement répondu qu’il y en avait trois, en se référant à sa mémoire. "Mais en fait, il n’y en a pas, a avoué le bourgmestre, suite à une question d’actualité du conseiller de l’opposition Alain Struelens (Horizons). Nous avions décidé de l’achat de trois appareils pour surveiller les dépôts clandestins de déchets. Mais ils ne sont jamais arrivés. Il n’y en a donc en fait jamais eu. Ou si, une seule caméra: celle qui a filmé une nichée d’oiseaux dans un nichoir…"

Le sujet n’a manifestement pas suscité une grande attention au sein de l’exécutif gerpinnois car le directeur général est intervenu, en séance, pour corriger les propos de son bourgmestre: "En fait, nous avons eu une caméra de surveillance. Mais, pour des raisons budgétaires, elle n’était pas équipée d’un détecteur de mouvement. Pour constater un fait, il fallait donc visionner des heures de vidéos. En octobre 2020, nous avons postulé à un appel à subsides pour en avoir et nous avons obtenu l’aide. Mais l’agent responsable du dossier a été malade de longue durée. Nous avons lancé l’appel sans recevoir d’offre. Puis les délais ont été écoulés et nous avons perdu le subside."

Gerpinnes doit donc relancer des procédures et la première étape est simple: se renseigner sur les conditions légales et obtenir un accord de la police locale, seule habilitée à visionner les images.

Plus que les incivilités en pleine nature, ce sont maintenant les nuisances dans le village qui sont donc ciblées par le collège communal. Pourtant, Alain Struelens a clôturé le débat en épinglant que 14 000 € supplémentaires avaient été budgétisés pour l’enlèvement des dépôts de déchets clandestins: "Peut-être pourrait-on réduire ces montants grâce à des caméras…"