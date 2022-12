Gerpinnes : plus de 30 crèches, créées majoritairement par des enfants à l’église Saint-Michel

Cette activité créative était destinée aux enfants et, accessoirement, aux adultes.

Plus de 30 créations ont été exposées sous vitrine. La majorité provenait d’élèves des écoles communales via le cours de religion catholique et du collège Saint-Augustin (classes de 1re secondaire). "Afin de favoriser le travail en groupe et le projet commun, nous avons incité les enseignants à proposer un travail d’équipe plutôt qu’individuel", informe notre interlocuteur.

Un spectacle de magie sera offert à la classe dont la crèche a été choisie par les votes du public. Un autre prix sera également remis par le curé.