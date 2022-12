Des papillons en origami au collège St-Augustin de Gerpinnes

"Ils ont réalisé une œuvre collective, représentant des papillons en origami avec leurs anciennes feuilles de synthèse de 4e et 5e, visible dans le couloir de l’établissement", informe Anne Michel, enseignante. Le thème du papillon n’a pas été choisi au hasard. En effet, les enfants ont passé neuf années à l’école fondamentale. Un laps de temps nécessaire pour transformer une chenille en un magnifique papillon prêt à s’envoler. Cette activité a sensibilisé les élèves, tant au recyclage qu’à la découverte d’un artiste belge en la personne du designer Charles Kaisin. Cette initiative a permis aux enfants de découvrir les différentes actions citoyennes possibles pour le climat et d’autres apprentissages pédagogiques en lecture et en conjugaison.