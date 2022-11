"Après des débuts difficiles suite à la crise sanitaire et quelques problèmes de manipulation, elles ont pris leur envol en cette année 2022", annonce Silvana Di Calogéro, chargée de communication de l’institution.

Organisateur de l’activité, le centre culturel de Gerpinnes apporte un soutien logistique (achat de jeux, gestion du bar) et administratif (gestion des réservations) tout en assurant la promotion de l’activité. "Mais ces soirées jeux de société sont le résultat d’une demande citoyenne. L’idée a été lancée par Nicolas Glogowski qui a été rejoint dans l’aventure par deux bénévoles", explique Adeline Degraux, directrice du centre culturel.

De joueuses à animatrices

Pour des raisons personnelles, ces volontaires ont abandonné en cours de route. Mais l’équipe d’animation s’est récemment renforcée avec l’arrivée de Sophie et Laura. Passionnées par les jeux de société, elles apportent leur connaissance et leur expertise aux joueurs occasionnels et réguliers.

"À l’origine, nous venions pour jouer, pour profiter de la soirée mais nous avons décidé d’épauler Nicolas qui s’est retrouvé seul à l’animation", expliquent Sophie et Laura.

"Nous apprécions parler avec les gens, apprendre à les connaître, à leur faire découvrir des jeux que nous avons testés pour leur éviter de lire et comprendre les règles avant le début de la partie. 7 Wonders, Sbires et Sushi Go party sont trois jeux de société tendance."

Chaque soirée, les participants découvrent de nouveaux jeux de tous les styles: rapides ou longs, de stratégie, d’adresse, de coopération, d’ambiance ou tout simplement drôles.

Jeux anciens modernisés

"Nous les initions aux mécanismes des jeux que nous apportons de notre collection ou que nous louons aux ludothèques de Florennes et Châtelineau", informent nos interlocutrices. Depuis peu, ces soirées jeux sont décentralisées dans les villages de l’entité. Ce vendredi 18 novembre, l’activité a réuni une vingtaine de joueurs à la maison de village des Flaches.

"On retrouve des habitués mais il y a aussi de nouvelles personnes. Certains viennent passer une soirée entre amis mais nous avons désormais aussi de plus en plus de familles. Notre objectif est de permettre aux citoyens de déconnecter le temps d’une soirée en leur faisant découvrir la diversité des jeux de société qui se sont modernisés depuis le Monopoly", concluent Sophie et Laura.