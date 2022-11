Fromiée déjeunera de façon équitable ce dimanche

En 2021, l’opération des petits-déjeuners de Gerpinnes a permis de faire un don de 350 € à Oxfam et ses partenaires. Ce dimanche 20 novembre entre 8h et 11h30, à la maison de village de Fromiée, les Volontaires Oxfam-Gerpinnes réitèrent l’action dont le but est de soutenir le projet de la Fondation Selyn visant l’émancipation des femmes sri lankaises via l’amélioration de l’hygiène menstruelle.