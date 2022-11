Le cercle de l’Équipe est de retour

Ces deux comédies ( Les Routeûs et Vauban, toudis li) sont reprogrammées ces deux derniers week-ends de novembre. La première pièce, Les Routeûs, est une récente création originale de Michel Robert qui sera jouée pour la première fois. "Il s’agit d’une comédie en un acte d’une trentaine de minutes", informe notre interlocuteur. Elle raconte l’histoire d’une société gérée par deux personnes qui organisent des randonnées dans les bois de la région gerpinnoise. "Les deux randonneurs vont faire vivre des sensations fortes à leurs clients qui ont des caractères bien trempés. Cette société de randonnée vend du rêve mais est-elle honnête ?", dévoile Thomas Busine, metteur en scène. "Ce qui est particulier dans cette pièce, c’est qu’il faut gérer des accessoires supplémentaires qu’on n’a pas l’habitude d’utiliser au théâtre", complète-t-il.

« Vauban, toudis li » en deuxième partie

Par rapport à novembre 2021, il y a eu deux désistements: Stéphanie Wyard remplace Christine Lepied et Céline Brunelli remplace Lydie Petit. Ces deux actrices partagent l’affiche avec Laurence Adam, Jean-Louis Henriet, Fabrice Donati, Jean-Marc Piot et Denis Clamot. Une fois n’est pas coutume, le public aura droit à une seconde comédie. Intitulée Vauban, toudis li, elle a été écrite et mise en scène par Michel Robert et Michel Meurée.

Cette pièce, créée fin 2020, a été montée avec des acteurs de Gerpinnes et de Courcelles. Ce vaudeville, né d’un prétexte historique qui est le siège de Charleroi en 1693, fait référence au début de l’industrie des verreries, au trafic sur la Sambre, etc. La pièce comprend aussi la présence des membres du groupe Les Cornemusiers de la Mouchafou.

Ces pièces seront jouées les vendredis 18 et 25 novembre à 19h30, les samedis 19 et 26 novembre à 19h30, les dimanches 20 et 27 novembre à 16h30, à la salle des fêtes, place des Combattants à Gerpinnes.

Entrée: 8 € (4 € pour les moins de 12 ans). Réservations au 071 50 11 64 www.cerclelequipe.be