Gerpinnes: CoopESEM fête ses 5 années d'existence

La coopérative a profité de l’occasion pour fêter son 5e anniversaire. En 2017, à l’initiative du GAL, elle voyait le jour avec un point de retrait unique à Florennes et un site internet permettant aux citoyens de commander des produits locaux.

"Les trois premières années, la coopérative a vécu uniquement avec des bénévoles", explique Catherine Massard, chargée de mission. "Il y a deux ans, j’ai été engagée pour gérer notamment les aspects administratifs vu l’évolution positive du nombre de commandes."

Huit points de retrait

L’objectif de la coopérative est de proposer une réelle alternative au système de distribution actuel tout en favorisant l’agriculture locale et paysanne. Elle prône, d’une part, un système juste et équitable et, d’autre part, des aliments qui ont du goût et qui sont produits dans le respect de la terre et l’humain. Manger local, c’est aussi un geste en faveur de la préservation de la planète.

"Nous avons environ 200 familles qui commandent chaque semaine à partir du site internet parmi plus de 3 000 références: biscuits, fruits, légumes, produits laitiers, viandes, savons, bières, liqueurs…" résume notre interlocutrice. "Cette action peut s’effectuer du samedi midi au mercredi soir. Le jeudi et le vendredi matin, les producteurs livrent dans notre centre à Florennes."

Les équipes de bénévoles confectionnent les différents paniers qui sont transportés vers les huit points de retrait ; à savoir Couvin, Florennes, Gerpinnes, Gourdinne, Matagne-la-Petite, Philippeville, Mettet et Villers-Deux-Églises. Les consommateurs se rendent dans le point de collecte choisi le vendredi après-midi.

Des produits concurrentiels

Pendant la crise sanitaire, les commandes ont nettement augmenté. "Les citoyens se rendaient moins dans les magasins", rappelle Catherine Massard. Nous sommes montés à près de 250 commandes chaque semaine et cela s’est maintenu durant de nombreux mois. Depuis la crise énergétique, les commandes diminuent parce que les gens pensent faire des économies. "

Et d’assurer: "Or, ce n’est pas la réalité. Les produits de base sont moins chers et on est concurrentiel sur les produits transformés. De plus, les citoyens collectent tout en une fois, ce qui limite le nombre de déplacements avec la voiture".

Au-delà d’un simple service de distribution, la coopérative a généré des emplois directs et indirects avec des engagements de personnel au sein de la soixantaine de producteurs affiliés à la coopérative.

www.coopesem.be