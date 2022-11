Ham-sur-Heure-Nalinnes: la course à pied, c'est bon pour les écoliers

L’objectif de l’action était de développer les qualités d’endurance chez l’enfant et de susciter le plaisir de l’effort individuel dans une activité collective, quel que soit le niveau de chaque élève. Les enfants de 1re et 2e ont couru une distance de 400 mètres pour le plaisir en matinée, avec une médaille pour les trois premiers de chaque catégorie.

Encadrés par des bénévoles du Jogging club de Ham-sur-Heure, les écoliers des degrés moyen (3e et 4e) et supérieur (5e et 6e) ont parcouru respectivement 800 et 1 000 mètres. Avant la course, les jeunes participants ont effectué un tour d’échauffement devant le regard admiratif de nombreux parents qui n’ont pas hésité à faire un détour par la buvette du jogging club de Ham-sur-Heure.

Les meilleurs coureurs ont été sélectionnés pour participer à la finale provinciale qui se déroulera, à Brugelette, le mercredi 8 février 2023, avant la finale prévue au domaine de Chevetogne, le mercredi 5 avril 2023.

Après ces efforts, les élèves méritaient bien leurs actuelles semaines de vacances.