Conseil communal: Gerpinnes au ToP dans la digitalisation

Ainsi, le Centre public d’Action sociale (CPAS) recevra un subside de 98 800 € pour deux projets: une liaison fibre optique entre le CPAS et l’AC, ainsi que l’acquisition d’un logiciel de gestion. En ce qui concerne l’administration communale, cinq projets sont en route: la cartographie open data citoyen, la plateforme de gestion de festivités, la plate-forme de relevé des compteurs, le serveur mutualisé (marché conjoint CPAS et AC) et la plateforme de gestion des sanctions administratives (dont le marché public sera lancé un peu plus tard). Ces projets seront subsidiés à hauteur de 127 600 €.

Visualiser instantanément les informations

Très active dans le domaine du numérique, la Commune gerpinnoise collabore activement à la plateforme territoire connecté des Communes du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse qui permettra, à moyen terme, de visualiser l’ensemble des travaux et événements sur le territoire, ainsi que les balades et aires de repos/jeux.

Cette plateforme, actuellement en test dans les Communes de Gerpinnes, Florennes, Walcourt et Mettet, sera utilisable par le citoyen dans le courant de l’année 2023.

Le lancement de la plate-forme open data citoyen est prévu au 2e semestre 2023 pour la population. Celle-ci offrira aux citoyens la possibilité de visualiser un ensemble d’informations sur le territoire (modules de jeux, mobilier urbain, circuits de déneigement, bâtiments publics, cimetières, circuits de randonnées…). Le remplacement et la mutualisation du serveur informatique ainsi que la liaison en fibre optique (administration communale et CPAS) devraient être effectifs pour le 1er trimestre de l’année prochaine.

La plateforme de gestion des festivités (lancement prévu d’ici l’été 2023) permettra aux comités organisateurs de faire leur demande de festivités en ligne et d’avoir un suivi en temps réel. Mais elle permettra aussi à chaque service une gestion des dossiers en fonction de leur compétence.

Enfin, le module gestion des fluides (gaz, eau, électricité) permettra au personnel du service Travaux de réaliser les relevés périodiques des compteurs afin d’assurer une analyse pertinente des consommations (percevoir immédiatement une fuite) et optimiser les dépenses énergétiques.