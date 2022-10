À la découverte du Centre culturel

"L’objectif premier de cette action était de développer des liens avec le collège Saint-Augustin dans le cadre de nos projets culture-école, informe Silvana Di Calogéro, du centre culturel. Nous avons été contactés par Anne Michel, institutrice au sein de cet établissement scolaire, qui souhaitait faire découvrir le centre culturel à ses élèves. Nous avons profité de la salle préparée pour un spectacle pour permettre aux enfants de voir une installation complète et pouvoir leur expliquer ce qu’est un centre culturel, son fonctionnement et son équipe", complète la chargée de communication.

Pour rendre plus attractive la présentation, l’équipe du centre culturel a fait appel à Jean-Luc Piraux, comédien professionnel. Ce dernier a questionné les enfants sur ce que représentaient la culture et la fonction d’un centre culturel pour eux. "Il leur a expliqué la vie d’artiste et a improvisé un petit moment de partage avec sa marionnette. Nous leur avons également diffusé deux petits films réalisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les droits culturels et l’importance d’avoir un centre culturel près de chez soi", conclut-elle.