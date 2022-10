Une 40e ducasse réussie à Gougnies

Cette 40e édition comportait une programmation variée dont l’objectif était de divertir la population gougnacienne au travers d’une série d’activités pour tous les goûts et tous les âges. Les réjouissances ont débuté par un souper rassemblant 96 convives. L’activité vélo du samedi n’a pas été organisée en raison du mauvais temps mais la boum a séduit une cinquantaine d’enfants en fin d’après-midi.

Succès de la crêperie

Le temps fort de la fête fut la brocante dominicale. "Certains brocanteurs étaient déjà prêts à 4h du matin et le public fut au rendez-vous", souligne notre interlocutrice qui a prêté main-forte aux bénévoles de la crêperie. "Avec les températures fraîches pour la saison, on a vendu beaucoup plus de crêpes qu’à l’accoutumée", ajoute-t-elle.

D’autres fêtards avaient rejoint la bodéga ou le chapiteau pour se désaltérer. "Les bénéfices engendrés par la fête permettent d’organiser le grand feu, de distribuer des chocolats à la Saint-Nicolas, etc.", conclut Mégane Romariz Acosta. Pour marquer le coup de ce 40e anniversaire, des badges avaient été confectionnés et une décoration spéciale avait été mise en place aux quatre coins du village.