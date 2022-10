Récupérer les droits sur une maison du Dessus du Bois

"L’un des héritiers est décédé, a expliqué le bourgmestre Philippe Busine, lors du dernier conseil communal. On sait qu’il y a un autre héritier, mais on ne parvient pas à le retrouver. Nous avons donc décidé d’entamer une démarche en résiliation judiciaire, pour récupérer nos droits sur le terrain avant l’issue du bail emphytéotique."

L’enjeu, c’est la salubrité. À l’abandon, l’immeuble a déjà été squatté. Il devient un chancre. Le service Travaux est déjà intervenu pour le sécuriser.

"Au tribunal de décider si le bail peut être rompu et si la maison peut devenir une propriété communale. L’héritier, s’il se manifeste, aura un délai de recours", explique le bourgmestre.

Ensuite, que fera-t-on du bien quand il sera de nouveau public ? " Démolir le bâtiment, sûrement, et assainir cette parcelle en attente de… !, ajoute Philippe Busine. Rien n’est encore envisagé sur l’ensemble de ce site du Dessus du Bois (maison, plaine de jeux pour enfants qui sera déplacée cette année à la cité Pouleur, et la plaine de jeux de mini-foot actuelle). Il ne faut pas se presser vu les difficultés financières actuelles et futures.

Mais il est probable, si à l’avenir la majorité prochaine reste avec la même philosophie que celle-ci, qu’un projet de logements publics soit développé, par exemple la construction de petits studios ou maisons pour personnes seules. "