Gerpinnes: 22 couples jubilaires

La cérémonie s’est poursuivie par la partie académique avec la remise de divers présents comme le message royal, des fleurs pour les dames et un paquet cadeau pour les hommes. Tout ce beau monde a ensuite partagé le verre de l’amitié. Des membres du conseil communal se sont également déplacés au domicile des jubilaires qui en avaient fait la demande.

Les jubilaires 2022

Noces de brillant: Paul Albert et Rolande Devergnies.

Noces de diamant: André Gaspard et Josette Linsingh, Yvan Goblet et Mirielle Romain, André Hulet et Arlette Dewilder, Gabriel Lamotte et Claudine Bertrand, René Lamotte et Andrée Dury.

Noces d’or: Bernard De Vooght et Monique Brasseur, Jean Delers et Annie Champagne, Roger Detry et Annie Evrard, Marcel Devos et Bernadette Vandevelde, Bernard Dogot et Chantal Eloy, Bernard Henry et Josiane Henry, Marc Leroy et Françoise Grenier, Willy Loriaux et Jeanne-Françoise Marlair, Ferdinando Primogallo et Françoise Bal, Serge Quintart et Marina Péant, Florian Ransquin et Anne Colon, Jean Selleslagh et Marie Delforge, Guy Staquet et Chantal Draime, Jean-Marie Struyven et Christine Mascaux, Guy Vanhee et Marie-Christine Sebbe, Paul Watillion et Nicole Lambillotte