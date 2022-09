Gerpinnes: une déclaration de guerre lancée au cours d'un divorce

Entre juin et décembre 2020, Thierry a d'abord mené la vie dure à Anne (prénom d'emprunt) et au nouveau compagnon de cette dernière. Pour nuire aux deux victimes, l'homme divorcé passait devant le domicile, crevait les pneus du véhicule du compagnon, suivait le couple, etc.

Après une courte accalmie, Thierry a repris de plus belle son harcèlement en ciblant, cette fois-ci, uniquement le nouveau compagnon. Policier de fonction, ce dernier a été dénigré à plusieurs reprises par des lettres déposées dans diverses boîtes aux lettres. " Cela a été vraiment loin et ce fut intense. On parle de déclaration de guerre, de messages sur Facebook. Sans oublier le dépôt de lettres au domicile de personnes inconnues où le prévenu dénigre la victime et sa fonction de policier en disant qu'il est raciste, etc. Dans ces lettres, il renseignait également l'adresse du policier", détaille la substitute Pied.

Pour le parquet, on peut assimiler ces harcèlements à une véritable vendetta contre les deux victimes. Cependant, plusieurs détails positifs ont été relevés par la substitute, en faveur de Thierry (courte période infractionnelle, le fait que plus aucun événement ne se soit produit, suivi d’une thérapie). Une suspension probatoire est sollicitée. La bâtonnière Monforti, avocate de Thierry, plaide elle aussi une mesure de suspension du prononcé pour son client qui n'a pas de casier judiciaire. La défense a également nuancé le portrait du prévenu, décrit par l'ex-femme comme un jaloux maladif et un homme monstrueux.

Jugement le 6 octobre.