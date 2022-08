Paysages en Entre-Sambre-et-Meuse (8): dans les pas du peintre Henri Deglume à Gerpinnes

"Bien que considéré comme l’un des maîtres de l’impressionnisme belge, Henri Deglume était un homme discret et profondément attaché à son village",explique-t-il."Il s’est toujours tenu à l’écart des mondanités et des salons artistiques. Il est né à Gerpinnes le 28 décembre 1865 et il y est décédé, célibataire, le 22 mai 1940. On le surnommait d’ailleurs "le solitaire de Gerpinnes."

Son père était ferronnier d’art et il y destinait probablement le jeune Henri qui a préféré se consacrer à la peinture."Il a peint des quantités d’œuvres parmi lesquelles de nombreux paysages gerpinnois dont celui que l’on peut admirer depuis le chemin des Demoiselles qui surplombe le quartier de la Maladrerie",poursuit Michel Robert. De cet endroit, on embrasse un joli panorama sur le village de Gerpinnes. Sur la droite, on distingue le clocheton du prieuré Saint-Augustin et, à gauche, l’église Saint-Michel.

Sentiers Henri Deglume

"À Gerpinnes, nous avons toujours mis en valeur l’image d’Henri Deglume. Dans les années 1980, des expositions étaient déjà organisées pour valoriser son œuvre. Lorsque je suis devenu échevin, j’ai voulu en faire davantage. C’est ainsi que les sentiers d’Henri Deglume ont vu le jour avec la collaboration du Groupe d’Action local (GAL) de l’Entre-Sambre-et-Meuse",poursuit notre interlocuteur. " Deux circuits, l’un de 6 km et l’autre de 12 km, ont été balisés et reconnus par le Commissariat Général au Tourisme (CGT). Ils permettent de découvrir les œuvres de Deglume face aux lieux qui les ont inspirées. Aujourd’hui, pas moins de dix-huit reproductions d’œuvres grand format du peintre sont visibles tout au long de ces circuits de promenade. Mon successeur, Julien Herman, compte encore aller plus loin en installant des panneaux interactifs."

Belles lumières

Comme les photographes d’aujourd’hui, les sujets qui inspiraient Deglume étaient la nature, les campagnes au fil des saisons et surtout les belles lumières. Située au coin de l’avenue Astrid et de la place du Perron, la maison natale d’Henri Deglume est signalée par une plaque commémorative. Sa sépulture se trouve au cimetière de Gerpinnes. Elle a été réalisée en fer forgé par son père, ferronnier de son état.

Durant sa vie, Henri Deglume a entretenu des contacts avec d’autres artistes. On peut citer les écrivains Camille Lemonnier, Maurice des Ombiaux, le peintre et sculpteur Constantin Meunier. Pierre Paulus a été son élève et il a déclaré, à propos de son maître:"mon père m’a appris à dessiner, Deglume m’a appris à peindre". En hommage, l’école communale de Gerpinnes-Flaches porte son nom.

Michel Robert, lors de la balade théâtrale organisée cet été, à Gerpinnes, vous avez mis le personnage d’Henri Deglume à l’honneur?

En effet, le peintre Henri Deglume faisait partie intégrante de la balade théâtrale et j’ai écrit, en wallon, une poésie de quatorze alexandrins à son sujet.

À côté du point de vue que vous nous avez présenté, vous en affectionnez un autre moins connu des promeneurs. Expliquez-nous.

C’est celui que l’on peut apercevoir depuis le lieu-dit "L’Espinette" (petite épine) qui se trouve sur l’une des liaisons reliant Gerpinnes à Hymiée. Pour l’instant, la hauteur du maïs ne permet pas d’apercevoir correctement le village. Mais ce sera à nouveau possible une fois que la récolte aura été effectuée. Ce point de vue se situe à proximité du GR129, dans le prolongement de la rue de l’Espinette et de l’ancienne chaussée romaine.

Avec les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, l’écriture en wallon et le théâtre constituent vos activités favorites?

Je suis monté pour la première fois sur les planches du théâtre wallon à l’âge de dix ans et j’ai écrit mon premier texte en wallon à 23 ans. Dans ma vie, j’ai écrit plus de trente-cinq pièces de théâtre, revues ou sons et lumières.

Vous avez été récompensés à plusieurs reprises pour votre œuvre?

L’an dernier, j’ai reçu le prix triennal dramatique en langue régionale et endogène pour une pièce coécrite avec mon complice, Michel Meurée.

En juin dernier, vous avez publié un nouvel ouvrage consacré à la littérature wallonne dans les marches folkloriques.

Je me suis rendu compte qu’il y avait tout un vocabulaire wallon lié aux marches. Durant le confinement, j’ai donc écrit un ouvrage sur le sujet que j’ai intitulé "Sifes, tambourîs èy' ûlôds". Il est disponible dans toutes les bonnes librairies de la région.